وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة “بلان إنترناشونال إنك” توقعان مذكرة تفاهم تاريخ النشر: 2026/11/26 1:25 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 1:25 مساءً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة “بلان إنترناشونال إنك” توقعان مذكرة تفاهم لتحديد الإطار التقني والقانوني لبرامج التعاون المشتركة. أبرز النقاط التي ركز عليها الرئيس الشرع في كلمته أمام الجالية السورية في نيويورك تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة للمشاركة في حملة زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات 3200 قطعة أثرية تعود إلى المتاحف السورية بمبادرة مواطن من ريف دمشق المناطق الحرة في سوريا تدخل مرحلة جديدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:منظمة بلان إنترناشونال إنكوزارة الشؤون الاجتماعية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي آخر الأخبار اقتصاد صادرات قطر من الغاز المسال تسجل أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب بالشرق الأوسط المحافظاتدير الزورمحليات وفيتان و13 إصابة بحادثي سير في دير الزور محليات نحو178 ألف طن إنتاج سوريا من البصل لموسم 2026