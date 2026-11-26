دمشق-سانا
أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها لمصر حكومةً وشعباً، إثر الحريق الأليم الذي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الخميس، وقوف سوريا وتضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب، معربةً عن مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية، واشتعالها إلى 31 قتيلاً و21 مصاباً.