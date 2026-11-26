دمشق-سانا

أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها لمصر حكومةً وشعباً، إثر الحريق الأليم ‏الذي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط ‏عدد من الضحايا والمصابين.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الخميس، وقوف سوريا وتضامنها ‏الكامل مع مصر في هذا المصاب، معربةً عن مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنيةً ‏الشفاء العاجل للمصابين.‏

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا ‏الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية، واشتعالها إلى 31 ‏قتيلاً و21 مصاباً.‏