22 مركزاً صحياً تعود إلى الخدمة في حماة منذ بداية 2026 تاريخ النشر: 2026/11/01 10:28 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/01 10:28 صباحًا 22 مركزاً صحياً أعادت مديرية صحة حماة تأهيلها ووضعها في الخدمة منذ بداية العام الجاري، لتوسيع نطاق الرعاية الطبية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية. ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟ محطات محورية رسمت ملامح العلاقة بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2025 أكثر من 100 سيدة في ختام فعالية المسير النسائي الأول في حماة رحلات مباشرة من دمشق إلى فيينا وكوبنهاغن اعتباراً من 21 أيلول محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكماً بالسجن المؤبد لأحمد حسون مفتي النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مديرية صحة حماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك النباتات المنزلية لا تنقّي الهواء كما هو متوقع.. مراجعة علمية تكشف محدودية تأثيرها نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 ميتا تدخل عالم الموضة بتطبيق لتنسيق الملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 الذهب يحافظ على سعره في السوق السورية نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 التأتأة.. تجارب شخصية تساعد في تطوير أساليب علاج أكثر شمولاً نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026