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22 مركزاً صحياً تعود إلى الخدمة في حماة منذ بداية 2026

22 مركزاً صحياً 22 مركزاً صحياً تعود إلى الخدمة في حماة منذ بداية 2026

22 مركزاً صحياً أعادت مديرية صحة حماة تأهيلها ووضعها في الخدمة منذ بداية العام الجاري، لتوسيع نطاق الرعاية الطبية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.

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