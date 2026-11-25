دمشق-سانا‏

شاركت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في أعمال قمة الحلال العالمية ‏الثانية عشرة التي انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة ممثلين ‏عن أكثر من 25 دولة، لبحث سبل توحيد المعايير العالمية، وتعزيز التعاون التجاري ‏والاستثماري في مختلف قطاعات الاقتصاد الحلال.‏

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار توجهها نحو تعزيز التعاون الدولي في ‏مجالات التقييس والمطابقة والجودة ومواكبة التطورات في صناعة الحلال، بما يدعم ‏جودة المنتجات الوطنية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويفتح أمامها فرصاً أوسع للنفاذ إلى ‏الأسواق الإقليمية والدولية.‏

وذكرت الوزارة أن مشاركة الهيئة في القمة تكتسب أهميةً في ضوء الدور المتنامي ‏لمعايير الحلال في تنظيم التجارة العالمية، وما توفره من فرص لتطوير منظومة ‏المواصفات والاعتماد، وتعزيز موثوقية المنتجات السورية، والاستفادة من الخبرات ‏والتجارب الدولية في هذا المجال.‏

وأوضحت الوزارة أن القمة تناقش آفاق نمو صناعة الحلال وتطور أسواقها العالمية، ‏التي لم تعد تقتصر على المستهلكين المسلمين، بل باتت تستقطب شرائح أوسع من ‏المستهلكين الباحثين عن المنتجات الموثوقة، والصحية، والمطابقة لمعايير الجودة ‏والإنتاج المسؤول؛ وسط تقديرات تشير إلى بلوغ حجم السوق العالمي، شاملاً قطاع ‏التمويل الإسلامي، نحو 10 تريليونات دولار.‏

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة من قمة الحلال العالمية، ويرافقها معرض ‌‏”حلال إكسبو”، في مركز إسطنبول للمعارض، وتستمر أربعة أيام، برعاية رئاسة ‏الجمهورية التركية، وبحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، وبالتعاون مع معهد ‏المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (‏SMIIC‏) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ‏وبالتنسيق مع وزارة التجارة التركية وهيئة الاعتماد الحلال (‏HAK‏).‏