دمشق-سانا
شاركت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في أعمال قمة الحلال العالمية الثانية عشرة التي انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، لبحث سبل توحيد المعايير العالمية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف قطاعات الاقتصاد الحلال.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار توجهها نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التقييس والمطابقة والجودة ومواكبة التطورات في صناعة الحلال، بما يدعم جودة المنتجات الوطنية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويفتح أمامها فرصاً أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وذكرت الوزارة أن مشاركة الهيئة في القمة تكتسب أهميةً في ضوء الدور المتنامي لمعايير الحلال في تنظيم التجارة العالمية، وما توفره من فرص لتطوير منظومة المواصفات والاعتماد، وتعزيز موثوقية المنتجات السورية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن القمة تناقش آفاق نمو صناعة الحلال وتطور أسواقها العالمية، التي لم تعد تقتصر على المستهلكين المسلمين، بل باتت تستقطب شرائح أوسع من المستهلكين الباحثين عن المنتجات الموثوقة، والصحية، والمطابقة لمعايير الجودة والإنتاج المسؤول؛ وسط تقديرات تشير إلى بلوغ حجم السوق العالمي، شاملاً قطاع التمويل الإسلامي، نحو 10 تريليونات دولار.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة من قمة الحلال العالمية، ويرافقها معرض ”حلال إكسبو”، في مركز إسطنبول للمعارض، وتستمر أربعة أيام، برعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة التركية وهيئة الاعتماد الحلال (HAK).