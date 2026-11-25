دمشق-سانا‏

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكفّ يد عدد من العاملين في مديرية مالية ‏حلب، إثر تكرار ورود معلومات تتعلق بشبهات فساد واختلاس وابتزاز. ‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن القرار يأتي كإجراء ‏احترازي ضمن متابعة الوزارة لما يردها بشأن التجاوزات في الجهات التابعة لها.‏

وأوضحت أنه تمت مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتكليف مفتش مختص ‏بالتدقيق والتحقيق في الوقائع، وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية ‏وفق ما تسفر عنه النتائج، مبينة أن كف اليد خطوة في مسار المساءلة، وليس حكماً ‏مسبقاً على العاملين المعنيين.‏

وأكدت الوزارة استمرار إجراءاتها لمكافحة الفساد في مديرياتها ومؤسساتها، وأن حماية ‏حقوق المواطنين والمال العام تقتضي متابعة الوقائع حتى تتضح نتائجها، ومحاسبة ‏من تثبت مسؤوليته مع ضمان الإنصاف لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن الغاية من ‏هذه الإجراءات إدارة مالية أكثر نزاهة، وخدمة تستحق ثقة المواطنين.‏

وكان وزير المالية أصدر في شهر آب الماضي قراراً بكف يد 34 موظفاً في عدد من ‏مديريات المالية والمصرف العقاري، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، ‏وذلك ضمن جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الوزارة والمؤسسات والهيئات ‏والمديريات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.‏