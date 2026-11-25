دمشق-سانا
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكفّ يد عدد من العاملين في مديرية مالية حلب، إثر تكرار ورود معلومات تتعلق بشبهات فساد واختلاس وابتزاز.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن القرار يأتي كإجراء احترازي ضمن متابعة الوزارة لما يردها بشأن التجاوزات في الجهات التابعة لها.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتكليف مفتش مختص بالتدقيق والتحقيق في الوقائع، وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية وفق ما تسفر عنه النتائج، مبينة أن كف اليد خطوة في مسار المساءلة، وليس حكماً مسبقاً على العاملين المعنيين.
وأكدت الوزارة استمرار إجراءاتها لمكافحة الفساد في مديرياتها ومؤسساتها، وأن حماية حقوق المواطنين والمال العام تقتضي متابعة الوقائع حتى تتضح نتائجها، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته مع ضمان الإنصاف لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن الغاية من هذه الإجراءات إدارة مالية أكثر نزاهة، وخدمة تستحق ثقة المواطنين.
وكان وزير المالية أصدر في شهر آب الماضي قراراً بكف يد 34 موظفاً في عدد من مديريات المالية والمصرف العقاري، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، وذلك ضمن جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الوزارة والمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.