دائرة أحوال مدنية جديدة في ناحية الكسرة بريف دير الزور، تضم 10 نوافذ خدمية بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مراجع يومياً، لتقرّب الخدمات من المواطنين وتسهّل حصولهم عليها.