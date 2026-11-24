دائرة أحوال مدنية جديدة في ناحية الكسرة بريف دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/24 10:10 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 10:10 مساءً دائرة أحوال مدنية جديدة في ناحية الكسرة بريف دير الزور، تضم 10 نوافذ خدمية بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مراجع يومياً، لتقرّب الخدمات من المواطنين وتسهّل حصولهم عليها. قمة سورية للأمن السيبراني تتناول قوانين الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” وفاة شخصين وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في البوكمال تدعيم الجسر الرابط بين حويجة صكر ومدينة دير الزور كإجراء احترازي لارتفاع منسوب الفرات 10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دير الزورناحية الكسرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية الصالح: نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من مخلفات النظام البائد تحولٌ تاريخي آخر الأخبار دولي اليمن يرحب بالعقوبات البريطانية على قادة ميليشيا الحوثي دولي مجلس التعاون الخليجي والأردن يدينان اعتداء ميليشيا الحوثي على مركز مالي بالرياض دولي الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف توقع قتلى وتستهدف منشآت حيوية