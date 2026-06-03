لجنة الاستجابة في دير الزور: منع مرور مركبات يزيد وزنها عن 20 طناً فوق جسر العشارة

دير الزور-سانا

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، منع مرور أي مركبة يزيد وزنها عن 20 طناً فوق جسر العشارة، وذلك حفاظاً على سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية.

وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس في منشور على منصة “X” اليوم الأربعاء، أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر من قبل الجهات المختصة وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

ودعا عباس جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وضمان سلامة مستخدمي الجسر.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت أمس الأول إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور، في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر.