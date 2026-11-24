جنيف-سانا ‏

تواجه المعاهدة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد واحدة من أخطر الأزمات منذ إقرارها، مع انسحاب خمس دول أوروبية ‏من الاتفاقية خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية على خلفية الحرب الروسية ‏الأوكرانية، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل الالتزامات الدولية الرامية إلى الحد من انتشار هذا السلاح الذي لا يزال يحصد ‏أرواح آلاف المدنيين حول العالم.‏

وتزامن هذا التراجع وفقاً للتقرير السنوي الثامن والعشرين لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية الذي صدر اليوم ‏الثلاثاء ونشرته فرانس برس مع ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية، ومخلفات الحرب القابلة للانفجار للعام الثالث على ‏التوالي، إذ سجل عام 2025 ما لا يقل عن 6929 قتيلاً ومصاباً، في أعلى حصيلة منذ عام 2020.‏

انسحابات أوروبية متتالية

وشملت الدول المنسحبة من المعاهدة وفقاً للتقرير إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي بررت قراراتها باعتبارات ‏أمنية مرتبطة بما وصفته بالتهديد الروسي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ودخولها عامها الخامس.‏

وتعد هذه الانسحابات الأولى من نوعها منذ إقرار المعاهدة عام 1997، ما يمثل تراجعاً لافتاً عن أحد أبرز الأطر الدولية ‏الهادفة إلى الحد من استخدام الأسلحة التي تشكل خطراً طويل الأمد على المدنيين، حتى بعد انتهاء النزاعات.‏

وأشار التقرير إلى أن بولندا وفنلندا تستعدان لإعادة الألغام المضادة للأفراد إلى ترسانتيهما، في مؤشر على تحول محتمل في ‏السياسات الدفاعية لبعض الدول الأوروبية تحت ضغط التوترات الأمنية المتصاعدة.‏

من جانبها، حذرت تمار غابلنيك، مديرة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، من أن الانسحابات والعودة إلى إنتاج الألغام ‏واستخدامها تمثل تراجعاً خطيراً عن الحظر الدولي، مؤكدة أن حماية المدنيين تتطلب التمسك بالقانون الدولي، حتى في ‏أوقات النزاعات.‏

‏ اتهامات باستخدام الألغام

وعلى صعيد النزاعات الجارية، رصد تقرير مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية استخدام الألغام المضادة للأفراد ‏خلال الفترة التي يغطيها في أوكرانيا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا، مع الإشارة إلى احتمال استخدام الولايات ‏المتحدة لها أيضاً.‏

وسلّط التقرير الضوء على استخدام أوكرانيا للألغام وإنتاجها، بما في ذلك نماذج مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأُخرى ‏جرى إلقاؤها بواسطة الطائرات المسيّرة، مشدداً على أن جميع أحكام المعاهدة لا تزال ملزمة لكييف رغم إعلانها تعليق ‏العمل بها خلال الحرب مع روسيا.‏

وفي المقابل، اتهم المرصد روسيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع منذ بدء الحرب مع أوكرانيا، معتبراً أن ‏اتساع الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب هناك يعكس أكبر موجة استخدام لهذه الأسلحة منذ عقود.‏

وتضم قائمة الدول غير الأطراف في المعاهدة 35 دولة بينها سوريا، فيما يبلغ عدد الدول الملزمة بالاتفاقية نحو 162 دولة.‏

المدنيون يدفعون الثمن

وتكشف أرقام التقرير عن حجم التداعيات الإنسانية لهذه الأسلحة، إذ بلغ عدد الضحايا المسجلين خلال عام 2025 نحو ‌‏6929 شخصاً، بينهم 1955 قتيلاً و4930 مصاباً، فيما لم تتضح حالة 44 ضحية أخرى.‏

وكان المدنيون الأكثر تضرراً، إذ شكلوا 84% من الضحايا الذين أمكن تحديد صفتهم، بينما بلغت نسبة الأطفال نصف ‏الضحايا الذين عُرفت أعمارهم، في مؤشر على خطورة الألغام التي تظل كامنة في الأراضي الزراعية والطرق والمناطق السكنية لفترات طويلة.‏

وتصدرت ميانمار قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للضحايا للعام الثالث توالياً، بواقع 1891 ضحية، تلتها سوريا التي سجلت ‌‏1602 ضحية، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق، وسط عودة أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطقهم عقب سقوط ‏النظام البائد.‏

وجاءت أفغانستان في المرتبة التالية بـ497 ضحية، ثم فلسطين المحتلة بـ319، ونيجيريا بـ298، وأوكرانيا بـ275، ومالي ‏بـ222 ضحية.‏

‏ إرث الحرب المتفجر

وبحسب المرصد، امتد التلوث بالألغام أو الاشتباه في وجودها حتى الشهر الجاري إلى 65 دولة وإقليماً على الأقل، بعد ‏إضافة بنغلادش إلى القائمة.‏

ورغم هذه التحديات، حققت جهود إزالة الألغام تقدماً في عدد من الدول، إذ تمكنت 32 دولة من تطهير أراضيها بالكامل، ‏كان آخرها سلطنة عمان عام 2025 وكرواتيا عام 2026، كما بلغ التمويل العالمي للأعمال المتعلقة بالألغام نحو 1.1 مليار ‏دولار خلال العام نفسه، بزيادة تقارب 5% عن 2024.‏

ومنذ دخول معاهدة أوتاوا حيز التنفيذ عام 1999، وثّق المرصد مقتل 49 ألفاً و859 شخصاً وإصابة 118 ألفاً و525 ‏آخرين جراء الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.‏

‏ اختبار القانون الدولي

وتعيد الانسحابات الأوروبية فتح النقاش بشأن قدرة المعاهدات الدولية على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية والمخاوف ‏الأمنية، خصوصاً عندما تتعارض الالتزامات الإنسانية مع حسابات الدفاع الوطني.‏

وبينما ترى بعض الدول أن الاحتفاظ بالألغام قد يشكل وسيلة لتعزيز قدراتها الدفاعية، تحذر المنظمات الإنسانية من أن آثار ‏استخدامها لا تتوقف عند انتهاء المعارك، بل تستمر لسنوات طويلة، لتتحول الأراضي الملوثة إلى تهديد دائم للسكان، ولا ‏سيما الأطفال والعائدين إلى مناطقهم.‏

وبذلك، لا يقتصر التحدي الذي تواجهه معاهدة أوتاوا على تراجع عدد الدول الملتزمة بها، بل يمتد إلى مستقبل الجهود ‏الدولية لمنع انتشار سلاح تظل كلفته البشرية حاضرة حتى بعد إسكات المدافع.‏