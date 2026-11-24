جنيف-سانا
تواجه المعاهدة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد واحدة من أخطر الأزمات منذ إقرارها، مع انسحاب خمس دول أوروبية من الاتفاقية خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل الالتزامات الدولية الرامية إلى الحد من انتشار هذا السلاح الذي لا يزال يحصد أرواح آلاف المدنيين حول العالم.
وتزامن هذا التراجع وفقاً للتقرير السنوي الثامن والعشرين لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية الذي صدر اليوم الثلاثاء ونشرته فرانس برس مع ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية، ومخلفات الحرب القابلة للانفجار للعام الثالث على التوالي، إذ سجل عام 2025 ما لا يقل عن 6929 قتيلاً ومصاباً، في أعلى حصيلة منذ عام 2020.
انسحابات أوروبية متتالية
وشملت الدول المنسحبة من المعاهدة وفقاً للتقرير إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي بررت قراراتها باعتبارات أمنية مرتبطة بما وصفته بالتهديد الروسي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ودخولها عامها الخامس.
وتعد هذه الانسحابات الأولى من نوعها منذ إقرار المعاهدة عام 1997، ما يمثل تراجعاً لافتاً عن أحد أبرز الأطر الدولية الهادفة إلى الحد من استخدام الأسلحة التي تشكل خطراً طويل الأمد على المدنيين، حتى بعد انتهاء النزاعات.
وأشار التقرير إلى أن بولندا وفنلندا تستعدان لإعادة الألغام المضادة للأفراد إلى ترسانتيهما، في مؤشر على تحول محتمل في السياسات الدفاعية لبعض الدول الأوروبية تحت ضغط التوترات الأمنية المتصاعدة.
من جانبها، حذرت تمار غابلنيك، مديرة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، من أن الانسحابات والعودة إلى إنتاج الألغام واستخدامها تمثل تراجعاً خطيراً عن الحظر الدولي، مؤكدة أن حماية المدنيين تتطلب التمسك بالقانون الدولي، حتى في أوقات النزاعات.
اتهامات باستخدام الألغام
وعلى صعيد النزاعات الجارية، رصد تقرير مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية استخدام الألغام المضادة للأفراد خلال الفترة التي يغطيها في أوكرانيا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا، مع الإشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة لها أيضاً.
وسلّط التقرير الضوء على استخدام أوكرانيا للألغام وإنتاجها، بما في ذلك نماذج مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأُخرى جرى إلقاؤها بواسطة الطائرات المسيّرة، مشدداً على أن جميع أحكام المعاهدة لا تزال ملزمة لكييف رغم إعلانها تعليق العمل بها خلال الحرب مع روسيا.
وفي المقابل، اتهم المرصد روسيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع منذ بدء الحرب مع أوكرانيا، معتبراً أن اتساع الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب هناك يعكس أكبر موجة استخدام لهذه الأسلحة منذ عقود.
وتضم قائمة الدول غير الأطراف في المعاهدة 35 دولة بينها سوريا، فيما يبلغ عدد الدول الملزمة بالاتفاقية نحو 162 دولة.
المدنيون يدفعون الثمن
وتكشف أرقام التقرير عن حجم التداعيات الإنسانية لهذه الأسلحة، إذ بلغ عدد الضحايا المسجلين خلال عام 2025 نحو 6929 شخصاً، بينهم 1955 قتيلاً و4930 مصاباً، فيما لم تتضح حالة 44 ضحية أخرى.
وكان المدنيون الأكثر تضرراً، إذ شكلوا 84% من الضحايا الذين أمكن تحديد صفتهم، بينما بلغت نسبة الأطفال نصف الضحايا الذين عُرفت أعمارهم، في مؤشر على خطورة الألغام التي تظل كامنة في الأراضي الزراعية والطرق والمناطق السكنية لفترات طويلة.
وتصدرت ميانمار قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للضحايا للعام الثالث توالياً، بواقع 1891 ضحية، تلتها سوريا التي سجلت 1602 ضحية، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق، وسط عودة أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطقهم عقب سقوط النظام البائد.
وجاءت أفغانستان في المرتبة التالية بـ497 ضحية، ثم فلسطين المحتلة بـ319، ونيجيريا بـ298، وأوكرانيا بـ275، ومالي بـ222 ضحية.
إرث الحرب المتفجر
وبحسب المرصد، امتد التلوث بالألغام أو الاشتباه في وجودها حتى الشهر الجاري إلى 65 دولة وإقليماً على الأقل، بعد إضافة بنغلادش إلى القائمة.
ورغم هذه التحديات، حققت جهود إزالة الألغام تقدماً في عدد من الدول، إذ تمكنت 32 دولة من تطهير أراضيها بالكامل، كان آخرها سلطنة عمان عام 2025 وكرواتيا عام 2026، كما بلغ التمويل العالمي للأعمال المتعلقة بالألغام نحو 1.1 مليار دولار خلال العام نفسه، بزيادة تقارب 5% عن 2024.
ومنذ دخول معاهدة أوتاوا حيز التنفيذ عام 1999، وثّق المرصد مقتل 49 ألفاً و859 شخصاً وإصابة 118 ألفاً و525 آخرين جراء الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.
اختبار القانون الدولي
وتعيد الانسحابات الأوروبية فتح النقاش بشأن قدرة المعاهدات الدولية على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية، خصوصاً عندما تتعارض الالتزامات الإنسانية مع حسابات الدفاع الوطني.
وبينما ترى بعض الدول أن الاحتفاظ بالألغام قد يشكل وسيلة لتعزيز قدراتها الدفاعية، تحذر المنظمات الإنسانية من أن آثار استخدامها لا تتوقف عند انتهاء المعارك، بل تستمر لسنوات طويلة، لتتحول الأراضي الملوثة إلى تهديد دائم للسكان، ولا سيما الأطفال والعائدين إلى مناطقهم.
وبذلك، لا يقتصر التحدي الذي تواجهه معاهدة أوتاوا على تراجع عدد الدول الملتزمة بها، بل يمتد إلى مستقبل الجهود الدولية لمنع انتشار سلاح تظل كلفته البشرية حاضرة حتى بعد إسكات المدافع.