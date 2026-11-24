حلب-سانا

افتُتحت في مشفى حلب الجامعي اليوم الثلاثاء، قاعة أمراض الكلية التعليمية المخصصة لتدريب الأطباء المقيمين، بهدف دعم العملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء بواقع التدريب الطبي في المشفى.

وأوضح مدير مكتب التعليم الطبي في مشفى حلب الجامعي الدكتور وسيم زكريا في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح القاعة التعليمية يأتي تتويجاً لجهود متواصلة لتطوير التعليم الطبي في المشفى.

وبيّن زكريا أن القاعة سيتم تخصيصها لتدريب الأطباء المقيمين في اختصاص أمراض الكلية، وعقد الاجتماعات العلمية ومناقشة الحالات السريرية، ما ينعكس إيجاباً على رفع الكفاءة المهنية والعلمية للكوادر الطبية.

من جانبه، أشار أخصائي أمراض الكلية والخريج السابق في كلية الطب بجامعة حلب الدكتور أحمد أسامة الرفاعي المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية في تصريح مماثل، إلى أن إعادة تأهيل القاعة وتجهيزها وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية تنبع من الواجب الوطني تجاه جامعة حلب وصروحها الطبية التي تضررت جراء إهمال النظام البائد.

وأكد الرفاعي أن الكوادر الشابة والأطباء المقيمين يمتلكون الكفاءة والقدرات العلمية العالية ولا ينقصهم سوى البنية التحتية والدعم والإرشاد للعودة بالطبيب السوري إلى مكانته الريادية عالمياً.

ويأتي افتتاح هذه القاعة التي جاءت بدعم ومساهمة من الطبيب السوري المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد أسامة الرفاعي، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل وتحديث المنشآت الصحية والأقسام الأكاديمية في محافظة حلب بدعم من الكفاءات الوطنية والمغتربين السوريين.