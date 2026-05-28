الموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور تنفذ إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر الفرات

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السورية عن بدء مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور تنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، وارتفاع التدفقات المائية من نحو 500 م³/ثا إلى ما يقارب 1800 م³/ثا، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولم تُسجَّل أي أضرار في محطات الضخ الرئيسة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإجراءات شملت حماية محطات الضخ، وفك بعض التجهيزات والمحركات الكهربائية ونقلها إلى أماكن آمنة، إضافة إلى مراقبة منسوبات المياه بشكل دوري وعلى مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن المديريات تتابع حالة ارتفاع منسوبات النهر بالتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لسد الفرات ومديريات الطوارئ والكوارث في المحافظات المذكورة؛ بهدف حماية المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية من أي أضرار محتملة.
ولفتت الوزارة إلى أن الورشات الفنية والآليات التابعة للهيئة، عملت على تدعيم السواتر الترابية وتأمين محطات الضخ والمنشآت القريبة من مجرى النهر، إلى جانب التواصل المباشر مع الأهالي والفلاحين لإبعاد المعدات الزراعية عن المناطق المهددة، ورفع الجاهزية للاستجابة لأي طارئ محتمل.
وأكدت الهيئة أن الوضع تحت السيطرة حتى تاريخه، ولم تُسجَّل أي أضرار مباشرة في محطات الضخ الرئيسة، مع استمرار فرق الطوارئ في المتابعة والمراقبة الميدانية؛ لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات والبنية التحتية.
وكانت المؤسسة العامة لسد الفرات التابعة لوزارة الطاقة أكدت في وقت سابق اليوم، أن السدود والمنشآت المائية بحالة فنية مستقرة وآمنة بالكامل، ولا يوجد أي خطر إنشائي على جسم السدود أو البوابات أو التجهيزات التشغيلية حيث تسمح القدرة الفنية لها بتمرير كميات أكبر من التدفقات الحالية عند الحاجة.
