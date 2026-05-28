الموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور تنفذ إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر الفرات

دمشق-سانا

‎

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن بدء مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور تنفيذ إجراءات ‏احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، وارتفاع التدفقات المائية من نحو 500 م³/ثا إلى ما يقارب 1800 ‏م³/ثا، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولم تُسجَّل أي أضرار في محطات الضخ الرئيسة‌‎.‎

‎ ‎

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإجراءات شملت حماية محطات الضخ، وفك بعض التجهيزات ‏والمحركات الكهربائية ونقلها إلى أماكن آمنة، إضافة إلى مراقبة منسوبات المياه بشكل دوري وعلى مدار الساعة‎.‎

‎ ‎

وأشارت الوزارة إلى أن المديريات تتابع حالة ارتفاع منسوبات النهر بالتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لسد الفرات ‏ومديريات الطوارئ والكوارث في المحافظات المذكورة؛ بهدف حماية المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية من ‏أي أضرار محتملة‎.‎

‎ ‎

ولفتت الوزارة إلى أن الورشات الفنية والآليات التابعة للهيئة، عملت على تدعيم السواتر الترابية وتأمين محطات الضخ ‏والمنشآت القريبة من مجرى النهر، إلى جانب التواصل المباشر مع الأهالي والفلاحين لإبعاد المعدات الزراعية عن المناطق ‏المهددة، ورفع الجاهزية للاستجابة لأي طارئ محتمل‎.‎

‎ ‎

وأكدت الهيئة أن الوضع تحت السيطرة حتى تاريخه، ولم تُسجَّل أي أضرار مباشرة في محطات الضخ الرئيسة، مع ‏استمرار فرق الطوارئ في المتابعة والمراقبة الميدانية؛ لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات والبنية التحتية‎.‎

‎ ‎

وكانت المؤسسة العامة لسد الفرات التابعة لوزارة الطاقة أكدت في وقت سابق اليوم، أن السدود والمنشآت المائية بحالة فنية ‏مستقرة وآمنة بالكامل، ولا يوجد أي خطر إنشائي على جسم السدود أو البوابات أو التجهيزات التشغيلية حيث تسمح القدرة ‏الفنية لها بتمرير كميات أكبر من التدفقات الحالية عند الحاجة‎.‎