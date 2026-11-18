الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا، ولاسيما في ريفَي محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد وما رافقها من اعتداءات على المدنيين.

وأكدت الوزارة، في بيان على منصة إكس، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي، محذرة من أن استمرار التوغلات الإسرائيلية يشكل تصعيداً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولاسيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، ما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات، أمس الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ‏ريفَي محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، الأمر الذي يعدّ ‏خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان ‏وسلامتهم.