بمناسبة ذكرى التحرير.. تدعو محافظة دمشق المواطنين إلى المشاركة في مسير رياضي تاريخ النشر: 2026/11/24 6:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 6:14 مساءً بمناسبة ذكرى التحرير، تدعو محافظة دمشق المواطنين إلى المشاركة في مسير رياضي ينطلق صباح الجمعة من ساحة الأمويين باتجاه الجامع الأموي. الرئيس الشرع يترأس اجتماعاً موسعاً للحكومة ويصدر توجيهات لتعزيز التنسيق الوطني تفكيك شبكة ترويج وإتجار بالمواد المخدرة في دمشق انطلاق ملتقى “الحكاية السورية” في دمشق.. توثيق الذاكرة الوطنية وصياغة سردية شعبية للتاريخ اتحاد غرف التجارة ينظم دورة تدريبية لدمج الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري شركات تكنولوجيا أردنية تعزّز حضورها في السوق السورية وتستكشف فرص التعاون الرقمي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقذكرى التحريرمسير رياضي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها آخر الأخبار دولي مسيّرة استطلاع روسية تنتهك المجال الجوي البولندي دولي قطر تؤكد دعم الحلول الدبلوماسية لضمان أمن الملاحة البحرية انفوغراف بدء تفعيل 6 نقاط للإسعاف السريع موزعة في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة