البريد السوري يخلّد ذكرى التحرير بطوابع تذكارية ومعرض مجاني في دمشق

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إصدار سلسلة جديدة من الطوابع التذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير إلى جانب فتح أبواب معرض الطوابع مجاناً أمام الزوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل في دمشق.

وأكد مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا أن إطلاق هذه السلسلة الجديدة، المقرر يوم الإثنين القادم، يأتي تخليداً لذكرى وطنية عظيمة ولحظة مفصلية في تاريخ سوريا المعاصر، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص دائماً على أن تكون الطوابع البريدية مرآة للذاكرة الوطنية ورسالة جمالية وثقافية تتناقلها الأجيال.

وأضاف حمد: إن فتح معرض الطوابع بالمجان هو دعوة لجميع المواطنين لاكتشاف هذا الإرث الفني، وإعادة التعرف على التاريخ الوطني من خلال الصور والرموز التي طبعت في الذاكرة السورية.

وتوثّق المؤسسة السورية للبريد عبر إصداراتها البريدية أبرز الأحداث الوطنية، بينما يضم معرضها مجموعات نادرة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ سوريا والبريد العربي.