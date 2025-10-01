أسعار الفواكه والخضراوات في سوق المزة الشيخ سعد بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار
|بندورة
|8500
|6500
|بطاطا عسال الورد
|8500
|6500
|خيار بلدي
|8500
|6000
|خيار بلاستيكي
|5000
|4000
|باذنجان أسود
|4500
|4000
|ليمون أصفر
|18000
|15000
|فاصولياء خضراء
|20000
|17000
|بامياء
|20000
|16000
|ثوم
|25000
|25000
|ثوم مقشر
|35000
|35000
|كوسا
|11000
|9000
|ورق عنب
|25000
|20000
|فليفلة خضراء
|95000
|8000
|فليفلة حمراء
|7000
|6000
|ذرة صفراء
|6000
|4000
|بصل يابس
|5000
|4000
|باذنجان حموي
|4500
|4000
|ملفوف
|4000
|4000
|زهرة
|5000
|5000
|بقدونس
|1500
|1500
|بقدونس مفروم
|35000
|35000
|نعنع
|2000
|2000
|بقلة
|2000
|2000
|كزبرة
|1500
|1500
|فجل
|2000
|2000
|بصل أخضر
|2000
|2000
الفواكه
|برتقال مستورد
|20000
|18000
|برتقال أخضر بلدي
|16000
|14000
|موز صومالي
|15000
|12000
|دراق
|25000
|20000
|عنب
|18000
|15000
|عنب أحمر
|20000
|18000
|خوخ جوهرة
|25000
|25000
|إجاص
|25000
|23000
|سفرجل
|15000
|15000
|رمان
|18000
|15000
|جبس أخضر
|5000
|5000
|تفاح أخضر
|15000
|13000
|تفاح أحمر
|20000
|18000