أسعار الفواكه والخضراوات في سوق المزة الشيخ سعد بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

IMG 0780 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق المزة الشيخ سعد بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار

بندورة85006500
بطاطا عسال الورد85006500
خيار بلدي85006000
خيار بلاستيكي50004000
باذنجان أسود45004000
ليمون أصفر1800015000
فاصولياء خضراء2000017000
بامياء2000016000
ثوم2500025000
ثوم مقشر3500035000
كوسا110009000
ورق عنب2500020000
فليفلة خضراء950008000
فليفلة حمراء70006000
ذرة صفراء60004000
بصل يابس50004000
باذنجان حموي45004000
ملفوف40004000
زهرة50005000
بقدونس15001500
بقدونس مفروم3500035000
نعنع20002000
بقلة20002000
كزبرة15001500
فجل20002000
بصل أخضر20002000
الفواكه

برتقال مستورد2000018000
برتقال أخضر بلدي1600014000
موز صومالي1500012000
دراق2500020000
عنب1800015000
عنب أحمر2000018000
خوخ جوهرة2500025000
إجاص2500023000
سفرجل1500015000
رمان1800015000
جبس أخضر50005000
تفاح أخضر1500013000
تفاح أحمر2000018000
