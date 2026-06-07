إطلاق دورة إعداد الأدلاء السياحيين بدمشق بمشاركة 76 متدرباً من مختلف المحافظات

دمشق-سانا

أطلقت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي اليوم الأحد دورة إعداد الأدلاء السياحيين، بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، والتي تستمر ستة أسابيع بمعدل 120 ساعة تدريبية، وبمشاركة 76 متدرباً ومتدربة من مختلف المحافظات السورية بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية، وذلك في مبنى الهيئة.

تزويد المتدربين بأحدث التقنيات

وأوضح الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا أن الدورة تشمل تدريبات عملية وميدانية، والهدف منها هو تزويد المتدربين بأحدث تقنيات ومهارات سوق العمل، وتعميق معرفتهم بالتراث السوري العريق وأهم المسارات السياحية، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد تقنية “زووم ميتينغ” للمحاضرات النظرية والشفوية عن بُعد.

وأشار الصالحاني إلى أن الدليل السياحي ليس مجرد ناقل للمعلومات، بل سفير للسياحة السورية والمرآة الحقيقية التي يرى من خلالها الزائر واجهة سوريا الحضارية وثقافتها وتاريخها الممتد لآلاف السنين وكرم ضيافة شعبها.

الاستفادة من الطاقات

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد غرف السياحة السورية مرهف نزهة أن الدورة تشكل خطوة عملية في مسيرة تطوير القطاع السياحي وتعزيز موارده البشرية.

ودعا نزهة المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة وتطوير مهارات التواصل وتعزيز ثقافة العمل المهني والأخلاقي، ليكونوا قادرين على تمثيل سوريا بأفضل صورة على الخريطة السياحية العالمية.

من جهته، أوضح المدير العام للهيئة راكان عبد الله التايه أن التدريب يشمل شقاً نظرياً في مبنى الهيئة بدمشق، وآخر عملياً يتضمن جولات ميدانية على الأماكن السياحية والأثرية في سوريا، لافتاً إلى أنه بعد اجتياز الدورة يُمنح الدليل بطاقة مزاولة المهنة (التصريح الرسمي)، مع مراعاة توزيع الأدلاء وفق مناطقهم الجغرافية الأصلية تسهيلاً لعملهم.

كثافة المشاركة بلغات عدة

وبيّن مدير التدريب والتأهيل المستمر أيهم مهنا أن الدورة تتميز هذا العام بكثافة المشاركين حيث تقدم 128 متدرباً ونجح منهم 76، وبتسع لغات هي الإنكليزية، الإيطالية، التركية، الصينية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، والأرمنية، لافتاً إلى إدخال محاور جديدة حول الخرائط الذكية (GIS) ودور وسائل التواصل الاجتماعي في رفع جودة عمل الدليل، تماشياً مع انفتاح سوريا على العالم الخارجي وزيادة أعداد السياح.

ولفت المتدرب باسم عساف إلى أن الدورة تهدف إلى حصوله على مخزون كبير من المعلومات والبيانات، وتتيح له التواصل مع المجموعات السياحية الوافدة إلى البلاد، وتزيد معارفه وتعزز قدرته على الإسهام في تنمية القطاع السياحي.

يذكر أن الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي التابعة لوزارة السياحة السورية، أجرت في الـ 19 من نيسان الماضي، وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة، المرحلة الأولى من دورة الأدلاء السياحيين، عبر مقابلات شفهية لسبر مهارات اللغة والثقافة العامة، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.