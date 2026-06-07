نائب محافظ الحسكة: خطوات قادمة لتسريع عمل المؤسسات وتعزيز حضورها ‌‏الخدمي بالمحافظة

الحسكة-سانا‏

أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق الـ 29 ‌‏من كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة ‏في ‏المحافظة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة لتسريع عمل ‌‏المديريات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز حضورها الخدمي والإداري.‏

ولفت الهلالي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس السبت، إلى تحقيق تقدم في ‌‏ملف الخدمات، مبيناً أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من ‌‏أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد إنجاز أعمال صيانة شملت نحو 60 ‌‏بالمئة من المحولات والشبكات الكهربائية في المحافظة.‏

ولفت الهلالي إلى أن العمل متواصل في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، ‌‏موضحاً أن معبر سيمالكا بدأ تحويل عائداته إلى خزينة الدولة اعتباراً من الأول ‌‏من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من ‌‏المرافق الحيوية.‏

وفيما يتعلق بدمج مؤسسات “قسد” بمؤسسات الدولة، لفت إلى أن هناك تقدماً بهذا ‌‏الملف، مشيراً إلى أن عملية دمج عناصر قوات “الأسايش” ضمن ‏مؤسسات ‏الأمن ‏الداخلي دخلت ‏مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث بدأت ‌‏المقابلات الفعلية، والإجراءات ‏الإدارية اللازمة ‏وفق الأنظمة المعتمدة في ‏وزارة ‏الداخلية، في إطار الجهود الرامية ‏إلى توحيد ‏المؤسسات، وتعزيز ‏الاستقرار في ‏المنطقة.‏

وحول انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المحافظة، لفت إلى أن مناطق ‌‏الحسكة كانت محرومة من إجراء الامتحانات خلال سنوات الثورة، وأن هذه أول ‌‏سنة تجري فيها الامتحانات بالشكل الحالي بعد سنوات من التعطيل، حيث كانت ‌‏تقتصر سابقاً على سبعة مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، مشيراً إلى أن نجاح ‌‏انطلاق الامتحانات يمثّل منعطفاً كبيراً في مسار عملية الدمج التربوي والتعليمي في ‌‏المحافظة.‏

وأوضح الهلالي أن أكثر من 1100 معلم ومدرس ممن فُصلوا خلال سنوات الثورة ‌‏أُعيدوا إلى وظائفهم بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار العملية ‌‏التعليمية، وتعزيز الكوادر التربوية في المحافظة، مشيراً إلى أنه كان هناك بعض ‌‏المدارس التي كان يشغلها النازحون خلال الفترة السابقة، وتم الانتهاء من هذا ‌‏الملف.‏

وأكد الهلالي أن مختلف الإجراءات الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة ‌‏تفعيل مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، وتحسين الواقع الخدمي في ‌‏محافظة الحسكة.‏

وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي ‌‏‌‏أعلنت الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن التفاهم ‌‏‌‏على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ‌‏‌‏ضمن مؤسسات الدولة السورية.‏