صحة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب ثورية لاستكمال ثبوتيات عودتهم إلى العمل

الحسكة- سانا‏

دعت مديرية صحة الحسكة العاملين المفصولين من عملهم لأسباب ثورية إلى مراجعة المديرية ‏واستكمال الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة، تمهيداً لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل ‏ومباشرة مهامهم.‏

وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية ‏حددت يوم 31 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لاستلام الوثائق المطلوبة من المفصولين، داعياً ‏العاملين إلى الإسراع في المراجعة واستكمال أوراقهم ضمن المهلة المحددة.‏

وأشار الخالد إلى أن إجمالي عدد المفصولين لأسباب ثورية يبلغ حوالي 685 عاملاً، من بينهم ‏أطباء وفنيون وعمال وحراس، مبيناً أن نحو 500 منهم راجعوا المديرية واستكملوا أوراقهم ‏الثبوتية.‏

وكانت وزارة التنمية الإدارية بدأت في نيسان من العام الماضي بنشر القوائم الأولى الخاصة ‏بأسماء المفصولين تعسفياً، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية في عدد من الجهات العامة بمحافظة ‏الحسكة لاستكمال ثبوتياتهم وإجراء مقابلات العودة إلى العمل.‏

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ودعت محافظة الحسكة في حزيران الماضي العاملين “مثبتين وعقود سنوية” فقط المفصولين ‏لأسباب أمنية منذ عام 2011 حتى كانون الأول عام 2024 في الجهات التابعة لوزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة في المحافظة، إلى مراجعة مبنى المحافظة لإجراء مقابلات عودتهم للعمل.‏