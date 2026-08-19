صحة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب ثورية لاستكمال ثبوتيات عودتهم إلى العمل

الحسكة- سانا
دعت مديرية صحة الحسكة العاملين المفصولين من عملهم لأسباب ثورية إلى مراجعة المديرية واستكمال الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة، تمهيداً لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل ومباشرة مهامهم.
وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية حددت يوم 31 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لاستلام الوثائق المطلوبة من المفصولين، داعياً العاملين إلى الإسراع في المراجعة واستكمال أوراقهم ضمن المهلة المحددة.
وأشار الخالد إلى أن إجمالي عدد المفصولين لأسباب ثورية يبلغ حوالي 685 عاملاً، من بينهم أطباء وفنيون وعمال وحراس، مبيناً أن نحو 500 منهم راجعوا المديرية واستكملوا أوراقهم الثبوتية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية بدأت في نيسان من العام الماضي بنشر القوائم الأولى الخاصة بأسماء المفصولين تعسفياً، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية في عدد من الجهات العامة بمحافظة الحسكة لاستكمال ثبوتياتهم وإجراء مقابلات العودة إلى العمل.
ودعت محافظة الحسكة في حزيران الماضي العاملين “مثبتين وعقود سنوية” فقط المفصولين لأسباب أمنية منذ عام 2011 حتى كانون الأول عام 2024 في الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة، إلى مراجعة مبنى المحافظة لإجراء مقابلات عودتهم للعمل.