وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في حماة تاريخ النشر: 2026/11/05 3:28 مساءً اخر تحديث: 2026/11/05 3:34 مساءً في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التدريب الطبي والصحي، ورفع كفاءة الكوادر من خلال توفير بيئة تدريبية متخصصة، وضعت وزارة الصحة حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في مدينة حماة. “تفاصيل”… معرض في حماة يدعم الإبداع التشكيلي للشباب المسؤولية الوطنية بعد التحرير… محاضرة في ثقافي السقيلبية تعادل ناديي دمشق الأهلي والطليعة في مباراة ودية بكرة القدم في حماة تحسن استقرار التغذية الكهربائية لنحو 100 ألف نسمة في حيي الميسر وقاضي عسكر بحلب أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض أُزيلت في حيي بني زيد والأشرفية بحلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةوزارة الصحة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء آخر الأخبار ثقافة وفنون إيكوموس سوريا تعلن نتائج مسابقة التصوير وتفتتح معرضاً للتراث العمراني السوري انفوغراف وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في حماة اقتصاد سورياالمحافظاتحمصفيديو واحة تدمر تستعيد نشاطها الزراعي تدريجياً