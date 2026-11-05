وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في حماة

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التدريب الطبي والصحي، ورفع كفاءة الكوادر من خلال توفير بيئة تدريبية متخصصة، وضعت وزارة الصحة حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في مدينة حماة.