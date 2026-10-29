مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعيات في هيئة الطاقة الذرية السورية.. تعرّف على مجالات عملها تاريخ النشر: 2026/10/29 6:01 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 6:01 مساءً مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعيات في هيئة الطاقة الذرية السورية.. تعرّف على مجالات عملها وكيف تدعم البحث العلمي. من القطاف إلى التخزين.. خطوات أساسية للحفاظ على جودة زيت الزيتون عمرة شاملة لمصفاة بانياس لرفع جاهزيتها وإنقاذ الإنتاج معرض الصناعات السورية “SYRIX Jeddah 2026” ينطلق في جدة 1.5 مليون م² لمشروع صناعي وسكني متكامل في المدينة الصناعية بحسياء هيئة الطاقة الذرية السورية تبدأ تدريس مقررات السنة الرابعة في الهندسة النووية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعياتهيئة الطاقة الذرية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026