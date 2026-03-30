حوار في المركز الثقافي العربي بالمزة بدمشق حول قضايا الفكر العربي المعاصر

دمشق-سانا

استضاف الصالون الفكري الأدبي في المركز الثقافي العربي بالمزة، في جلسته السابعة والعشرين، ندوة فكرية بعنوان “الفكر العربي المعاصر: المحاور والإشكاليات والآفاق المستقبلية”، أدارها الدكتور إبراهيم فهد منصور، وشارك فيها الدكتور سليمان حسين، المتخصص في النقد الأدبي الحديث ونظرية الأدب، والمهتم بقضايا الفكر العربي والفكر السياسي.

وناقشت الجلسة واقع الفكر العربي المعاصر من حيث أصالته ووجوده، ومدى تأثره بالمدارس الفكرية الغربية، إضافة إلى طرح تساؤلات حول قدرته على إنتاج رؤى مستقلة تعالج قضايا المجتمعات العربية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة.

وتطرقت الندوة إلى إشكالية العلاقة مع التراث، بين الدعوات إلى القطيعة أو إعادة القراءة النقدية، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تتجاوز ثنائية التقديس والرفض، كما تناولت الأزمات التي لا يزال الفكر العربي يواجهها، وما إذا كانت امتداداً لإشكالات تاريخية أم انعكاساً لواقع جديد.

وفي تصريح لـ “سانا”، أوضح الدكتور إبراهيم فهد منصور أن الجلسة تهدف إلى طرح أسئلة مفتوحة حول ماهية الفكر العربي المعاصر، وما إذا كان فكراً أصيلاً أم مجرد انعكاس للمدارس الغربية، مشيراً إلى أهمية إعادة التفكير في التراث وآليات التعامل معه بما ينسجم مع متطلبات الحاضر.

من جانبه، أكد الدكتور سليمان حسين أن الندوة تسعى لتعزيز الحوار حول قدرة الفكر العربي على إنتاج رؤى مستقلة، مشدداً على أن الانفتاح على الفكر الغربي يجب ألا يكون على حساب الأصالة الثقافية.

وأضاف أن القراءة النقدية للتراث تتيح للمفكرين صياغة خطاب فكري قادر على مواكبة التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة.

بدوره، أشار الكاتب عبد الله النفاخ إلى أهمية ضبط المصطلحات، ولا سيما مفهوم “المفكر”، باعتباره مدخلاً أساسياً لأي نقاش فكري جاد، محذراً من الخلط بين المفكر وغيره من العاملين في مجالات الأدب أو التراث، لما لذلك من أثر في تشويش المعالجة الفكرية.

وشهدت الندوة مداخلات متعددة تناولت ضرورة تحديد الأطر النظرية للفكر العربي المعاصر، ومراجعة التيارات الفكرية السائدة (الليبرالية، الدينية، اليسارية، والفلسفية الأكاديمية)، إضافة إلى إعادة تقييم الدور الثقافي للمفكر في ضوء المتغيرات الراهنة، والبحث في تجارب شخصيات تاريخية ومدى قدرتها على إنتاج خطاب فكري متجدد.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ثقافية تنظمها وزارة الثقافة بهدف تنشيط الحوار الفكري وتعزيز النقاشات المعرفية حول قضايا الفكر العربي، في إطار جهودها لإحياء الدور الثقافي في مواجهة التحديات المعاصرة.