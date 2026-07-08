(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي-مشفى الأطفال بدمشق

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : تأمين مواد مخبرية ( مخبر الجراثيم) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى الأطفال، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 047-ع-2026، تاريخ الإعلان: 08-تموز-2026

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (836,666 ل.س) ثمانمئة وستة وثلاثون ألفاً وست مئة وستة وستون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة، تدفع لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

عام كامل من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات مشفى الأطفال.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (047-ع-2026) وتاريخها (08-تموز-2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية، (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولار أمريكي لا غـير.

علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في 10 آب 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.