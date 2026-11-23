دائرة جمرين في حوران منتجع روماني فاخر عمره ألفا عام تاريخ النشر: 2026/11/23 7:00 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 7:00 مساءً منتجع فاخر بسور بازلتي ضخم وقناطر معقودة وباحة سماوية… هندسة عمرها 2000 عام في قلب حوران، ماذا تعرف عن الدارة الرومانية في جمرين شمال بصرى الشام؟ شلل الأطفال فيروس خطير.. كيف نحمي مجتمعنا منه؟ الاقتصاد والصناعة تحضر لمشاريع مدن صناعية في الرقة وإدلب ودرعا لتعزيز الاستثمار المباحث الجنائية في درعا تكشف ملابسات مقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح بليغة بمشاركة واسعة .. انطلاق بطولة درعا للشطرنج لفئة الناشئين تكريم 122 عامل نظافة في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بصرى الشامحوراندرعامنتجع روماني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول آخر الأخبار أمنالسويداءالمحافظات إصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء استهدافهم بمسيّرة في ريف السويداء الغربي دولي أرمينيا تطرح مسودة دستور جديد تمهد لاتفاق سلام مع أذربيجان تعليم التعليم العالي: معالجة أوضاع الطلاب السوريين خريجي جامعات السودان