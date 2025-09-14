قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في صيصون وسرية جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة صيصون وسرية جملة بريف درعا الغربي ونفذت عمليات تفتيش داخل الأحياء السكنية.

وذكر مراسل سانا في درعا أن نحو 18 آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت بين منازل المواطنين في بلدة صيصون، وقام أفرادها بعمليات دهم وتفتيش في الأحياء السكنية، فيما انتشرت آليات أخرى للاحتلال في محيط سرية جملة القريبة من خط فصل القوات مع الجولان السوري المحتل.

وتزامن التوغل وفق المراسل مع تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة وسط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي، الذين تحدث بعضهم عن استجوابات ميدانية نفذها جنود الاحتلال خلال عمليات التفتيش.

وكانت سوريا أدانت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وتوغلها المتكرر في بعض مناطق القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.