4 رحلات أسبوعياً تربط دمشق بأثينا مع بدء الخطوط الجوية اليونانية تسيير رحلاتها المباشرة بين العاصمتين اعتباراً من 2 كانون الأول 2026، في خطوة توسّع خيارات السفر بين سوريا واليونان.