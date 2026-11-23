4 رحلات أسبوعياً تربط دمشق بأثينا مع بدء الخطوط الجوية اليونانية اعتباراً من 2 كانون الأول تاريخ النشر: 2026/11/23 12:04 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 12:04 مساءً 4 رحلات أسبوعياً تربط دمشق بأثينا مع بدء الخطوط الجوية اليونانية تسيير رحلاتها المباشرة بين العاصمتين اعتباراً من 2 كانون الأول 2026، في خطوة توسّع خيارات السفر بين سوريا واليونان. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد 4 جوائز بمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي تأهيل محطتّي تحلية مياه منطقة العريشة جنوب محافظة الحسكة سوريا تهنئ الاتحاد السويسري بعيده الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون ندوة في إسطنبول بعنوان “بناء القدرات في سوريا.. التنمية الدولية وإعادة الإعمار بعد النزاعات” 7,277 استجابة ميدانية خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2026 لمديرية طوارئ ريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الخطوط الجوية اليونانيةالهيئة العامة للطيران المدني والنقل البحري السوريةاليونانسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول آخر الأخبار منوعات البربرين.. هل يحمل إمكانات واعدة لتطوير علاجات للاكتئاب؟ منوعات واتساب يختبر ميزة رسائل نصية تُقرأ مرة واحدة ثم تختفي انفوغراف 100 ألف إصدار في معرض حماة للكتاب بمشاركة نحو 60 دار نشر ووكالة سورية وعربية