بمشاركة الرئيس الشرع.. انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

بمشاركة الرئيس أحمد الشرع، انطلقت اليوم الجمعة، النسخة الخامسة من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم من وزارة الخارجية التركية.

وذكرت وكالة ” الأناضول” التركية للأنباء اليوم الجمعة، أن المنتدى يستمر حتى الـ 19 من نيسان الحالي، تحت شعار “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 15 نائب رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 50 وزيراً بينهم أكثر من 40 وزيراً للخارجية، من أكثر من 150 دولة.

كما يشارك في المنتدى أكثر من 460 شخصية رفيعة المستوى، بينهم 75 ممثلاً لمنظمات دولية، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والطلاب.

ونصف المشاركين على مستوى رؤساء الدول، من إفريقيا وأوروبا، و40 بالمئة من وزراء الخارجية من إفريقيا و35 بالمئة من أوروبا و22 بالمئة من آسيا.

وكان الرئيس أحمد الشرع وصل أمس الخميس، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ADF2026″”، بدورته الخامسة، واستقبل في مقر إقامته في أنطاليا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، كما أجرى عدداً من اللقاءات مع رؤساء دول و وزراء مشاركين بالمؤتمر.