مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين تاريخ النشر: 2026/11/22 8:32 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 8:32 مساءً بمشاركة ستة عروض مسرحية على مدى ستة أيام، انطلقت فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، الذي تنظمه نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة، لتعزيز الحراك المسرحي. إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ “بوابة الطاقة السورية”.. منصة رقمية تجمع خدمات قطاع الطاقة الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور وزارة الأشغال العامة والإسكان توضح أبرز ما تم تداوله حول ملف الأراضي المستملكة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكماً بالسجن المؤبد لأحمد حسون مفتي النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مهرجان حمص المسرحي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية آخر الأخبار اقتصاد تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث دولي تحذيرات من مدّ بحري خطير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية محلياتالمحافظاتدمشق ورشة تشاورية في دمشق لبحث أولويات الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث