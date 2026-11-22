بمشاركة ستة عروض مسرحية على مدى ستة أيام، انطلقت فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، الذي تنظمه نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة، لتعزيز الحراك المسرحي.