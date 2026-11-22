أدوية الأمراض المزمنة في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/22 2:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 2:36 مساءً “نفاد الدواء لا يعني توقف العلاج”.. مع انقطاع بعض الأصناف الدوائية في سوريا، كيف يمكن للمرضى تأمين أدويتهم؟ القائم بأعمال وزارة الصحة ينوه بجهود برنامج “أمل” السعودي التطوعي في سوريا الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة سوريا ترحب بقرار استعادة حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والثقة الدولية بها التنسيق السوري العراقي.. تعاون أمني يعزز الاستقرار ويفتح آفاق الشراكة الاقتصادية مباحثات سوريّة عراقية بدمشق لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأصناف الدوائيةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار خفيفة محتملة في بعض مناطق سوريا جوقة الفرح تحيي أمسية إنشادية مريمية في كنيسة سيدة دمشق آخر الأخبار منوعات أدوية ضغط الدم: هل تفوق فوائدها في الوقاية من الجلطات مخاطر آثارها الجانبية؟ اقتصاد سوريا شركات سورية: سيريا تكس يفتح فرصاً جديدة لتصدير الألبسة إلى الأسواق العربية محليات التجارة الداخلية بدمشق تنظم 322 ضبطاً وتغلق 13 محلاً تجارياً مخالفاً خلال أسبوع