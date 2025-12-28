افتتاح منشأتين صناعيتين جديدتين ضمن المدينة الصناعية في باب الهوى بإدلب

حملة تشجير في مدرسة زبيدة بريف القنيطرة بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والمتطوعين
استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
فعالية لجمعية الصيادين في مدينة جبلة باللاذقية، بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان”
سانا تستطلع آراء أهالي إدلب حول العرض العسكري والاحتفال بذكرى التحرير
ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي
