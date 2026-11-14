زيت الزيتون في سوريا.. ما العوامل المحددة لأسعاره؟ وما توقعات إنتاج الموسم الحالي؟ تاريخ النشر: 2026/11/14 11:16 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 11:16 مساءً زيت الزيتون في سوريا.. ما العوامل المحددة لأسعاره؟ وما توقعات إنتاج الموسم الحالي؟ خطوات حكومية توثق حالات الاختفاء القسري وتقدم الدعم القانوني لعائلات المفقودين بدء الإجراءات القانونية بحق مزاولي مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص بين زيارتَي الرئيس الشرع إلى نيويورك 2025 – 2026.. ماذا حققت الدبلوماسية السورية؟ تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية من قلعة حلب.. انطلاق مبادرة “Touristech” لتوظيف التكنولوجيا في تقديم الإرث السوري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعدل أسعار المشتقات النفطية ريف دمشقصحة حملة للتبرع بالدم في بلدة مديرا بريف دمشق لرفد بنوك الدم بالوحدات حلبثقافة وفنون حكايا السبت.. منصة حوارية أسبوعية تعزز شغف القراءة لدى الشباب في حلب