أداء باهت لأسهم أوروبا بعد إلغاء محادثات أمريكية إيرانية في جنيف

عواصم-سانا

تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق محدود اليوم الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، بعد إلغاء محادثات كانت مقررة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بنسبة 0.1 بالمئة، إذ بددت خسائر أسهم شركات التعدين والمرافق العامة مكاسب أسهم قطاعي الطاقة والدفاع.

وتراجعت الأسواق الأوروبية بعد إعلان سويسرا إلغاء المحادثات المقررة، عقب إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس زيارته إلى البلاد، ما زاد من حالة الضبابية بشأن فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم شركة Entain بنسبة 1.7 بالمئة، بعد تقارير عن أن الشركة المالكة لمنصة “لادبروكس” بدأت استكشاف خيارات لمشروعها المشترك في وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك احتمال بيعه.

في المقابل، انخفض سهم شركة ASML بنسبة 1.8 بالمئة، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير التجارة الأمريكي أبلغ الشركة بوجود مخاوف بشأن احتمال وصول أحد أحدث معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، بما قد يخالف القيود الأمريكية على الصادرات.

وسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من الأسبوع، مدعومة بمؤشرات على تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت الحكومة السويسرية في وقت سابق اليوم، إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في جنيف بين ‏إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك إلى أجل ‏غير مسمى.‏