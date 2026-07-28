زراعة حماة تبحث مع “الفاو” تعزيز التعاون والشراكات لدعم القطاع الزراعي والحيواني

حماة-سانا

بحث مدير الزراعة في حماة صفوان المضحي مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في مقر مديرية الزراعة، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات القائمة بين الجانبين.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال والمشاريع المشتركة المنفذة والجاري العمل عليها، إضافة إلى بحث سبل تطوير مجالات التعاون المستقبلية بما يسهم في دعم القطاع الزراعي والحيواني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

كما تم خلال اللقاء استعراض واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في محافظة حماة، ومناقشة الاحتياجات والأولويات التي من شأنها تعزيز التنمية الزراعية، وتحقيق الاستدامة.

وفي إطار التعاون المستمر بين مديرية الزراعة بحماة ومنظمة الفاو، جرى خلال الاجتماع تسليم جرار زراعي ومحراث دولفين لصالح المديرية، بهدف دعم القدرات الفنية واللوجستية، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأعمال والخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين مستوى الإنتاج.

وكان المضحي بحث مطلع الشهر الجاري مع وفد من (الفاو) واقع القطاع الزراعي في حماة، وسبل دعمه وتطويره.