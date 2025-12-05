محافظا السويداء ودرعا: اللقاء مع وفد مجلس الأمن كان فرصة لعرض الواقع وجهود تعزيز السلم الأهلي

دمشق-سانا

أكد محافظا السويداء مصطفى البكور، ودرعا أنور الزعبي، أن اللقاء مع وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الذي زار سوريا اليوم، كان فرصة مهمة لاستعراض الواقع الميداني والجهود المبذولة لتعزيز السلم الأهلي في عدد من المحافظات السورية.

عرض شامل للجهود المبذولة

في تصريحات لـ سانا عقب لقاء وفد مجلس الأمن، مع محافظي السويداء ودرعا وطرطوس واللاذقية ولجنتي التحقيق الوطنية في أحداث الساحل والسويداء في فندق سميراميس بدمشق، أوضح البكور أنه جرى عرض الجهود التي بذلتها المحافظة في تعزيز السلم الأهلي، وجمع مختلف المكونات في المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تقديم شرح مفصل حول الاعتداءات التي طالت الأهالي، والتي نفذها أشخاص خارجون عن القانون.

وأضاف البكور: إنه جرى عرض كل الانتهاكات التي تمت متابعتها، أمام لجنة التحقيق ولجنة الأمن والاستماع باهتمام إلى المطالب المرتبطة بحماية السلم الأهلي، واستمرار العمل وفق الأطر القانونية.

لقاء إيجابي

بدوره، لفت محافظ درعا أنور الزعبي إلى أن اجتماع المحافظين مع أعضاء مجلس الأمن تناول الواقع الراهن في البلاد، ولا سيما في المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقال الزعبي: “وضعنا أعضاء الوفد في صورة المستجدات في الجنوب وبعض الأحداث الجارية، وكانت أجواء اللقاء إيجابية للغاية، ونأمل أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج تنعكس إيجاباً على مستقبل السوريين”.

وغادر وفد مجلس الأمن الأراضي السورية مساء اليوم بعد زيارة رسمية تعتبر الأولى من نوعها بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير وانتصار الثورة السورية، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعدداً من المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني السوري.