بوخارست-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بوخارست أنس البدوي، اليوم الجمعة مع مجموعة ‏الصداقة البرلمانية السورية – الرومانية فرص التعاون والاستثمار بين سوريا ورومانيا ‏وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وجاء في منشور على موقع السفارة على منصة “إكس” أن البدوي استعرض خلال لقائه ‏اليوم مجموعة الصداقة البرلمانية السورية- الرومانية في قصر البرلمان ببوخارست سبل ‏تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بين البلدين، وفرص الاستثمار والتعاون ‏في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة وإعادة الإعمار، إضافة إلى التحضير لزيارة وفد ‏برلماني روماني إلى سوريا وتنظيم لقاء اقتصادي مشترك.‏

كما جرت خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية السورية في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، ‏والجهود القنصلية والإنسانية المبذولة لخدمة أبناء الجالية السورية، وجرى التأكيد على ‏أهمية تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في المجتمع.‏

وكان البدوي بحث في 27 أيلول الماضي مع ‏عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ‏ورئيس لجنة السياسة الخارجية، تيتوس ‏كورلاتسان، سبل إعادة تفعيل وتطوير العلاقات ‏السورية الرومانية وتعزيز قنوات ‏التواصل السياسي والبرلماني بين البلدين.‏