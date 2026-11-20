بوخارست-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بوخارست أنس البدوي، اليوم الجمعة مع مجموعة الصداقة البرلمانية السورية – الرومانية فرص التعاون والاستثمار بين سوريا ورومانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في منشور على موقع السفارة على منصة “إكس” أن البدوي استعرض خلال لقائه اليوم مجموعة الصداقة البرلمانية السورية- الرومانية في قصر البرلمان ببوخارست سبل تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بين البلدين، وفرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة وإعادة الإعمار، إضافة إلى التحضير لزيارة وفد برلماني روماني إلى سوريا وتنظيم لقاء اقتصادي مشترك.
كما جرت خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية السورية في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، والجهود القنصلية والإنسانية المبذولة لخدمة أبناء الجالية السورية، وجرى التأكيد على أهمية تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في المجتمع.
وكان البدوي بحث في 27 أيلول الماضي مع عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ورئيس لجنة السياسة الخارجية، تيتوس كورلاتسان، سبل إعادة تفعيل وتطوير العلاقات السورية الرومانية وتعزيز قنوات التواصل السياسي والبرلماني بين البلدين.