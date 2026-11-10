غرفة سياحة المنطقة الجنوبية تبحث معوقات الاستثمار السياحي وسبل تذليلها ‏

درعا-سانا‏



بحث رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية إبراهيم المصري مع مديري السياحة في ‏محافظتي درعا والقنيطرة وعضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع السياحة في درعا ‏خالد زين العابدين اليوم الثلاثاء، واقع القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجه ‏الاستثمار وسبل معالجتها، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتشجيع إقامة ‏المشاريع الاستثمارية في المنطقة.‏



وأوضح مدير سياحة درعا جهاد قويدر في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع الذي ‏عقد في درعا خلص إلى مجموعة من المقترحات أبرزها تشكيل لجنة تُعنى بدعم جودة ‏المنتج في المنشآت السياحية، ولاسيما المطاعم والمنتجعات والمنتزهات إلى جانب ‏إعداد رؤية لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة السياحية المشتركة، بما يسهم في ‏تنشيط السياحة وتعزيز التعاون بين محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.‏



وأشار قويدر إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لغرفة سياحة ‏المنطقة الجنوبية التي تضم محافظات “درعا والسويداء والقنيطرة” بهدف متابعة أعمال ‏الغرفة ومراجعة نشاطاتها السابقة، ومناقشة أبرز الطروحات والمشكلات التي تواجه ‏القطاع السياحي، ووضع رؤى وتصورات لتطويره وتعزيز دور الغرفة في دعم هذا ‏القطاع.‏



بدوره أوضح رئيس غرفة سياحة درعا صلاح المصري أن الاجتماع ناقش أبرز ‏المعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الجنوبية وفي مقدمتها عزوف عدد منهم ‏عن الاستثمار السياحي نتيجة عدم تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تحد من ‏حرية المستثمر، إضافة إلى الظروف الأمنية الراهنة في المحافظات الجنوبية.‏

إزالة العقبات القانونية والإدارية

وبين المصري أن الاجتماع تناول أيضاً سبل إزالة العقبات القانونية والإدارية التي ‏تعترض تنفيذ المشاريع السياحية، ولا سيما في مناطق بصرى الشام واللجاة وحوض ‏اليرموك، إضافة إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يدفع عجلة ‏التنمية السياحية في المنطقة.‏