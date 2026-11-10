غرفة سياحة المنطقة الجنوبية تبحث معوقات الاستثمار السياحي وسبل تذليلها ‏

درعا-سانا
بحث رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية إبراهيم المصري مع مديري السياحة في محافظتي درعا والقنيطرة وعضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع السياحة في درعا خالد زين العابدين اليوم الثلاثاء، واقع القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار وسبل معالجتها، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وأوضح مدير سياحة درعا جهاد قويدر في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع الذي عقد في درعا خلص إلى مجموعة من المقترحات أبرزها تشكيل لجنة تُعنى بدعم جودة المنتج في المنشآت السياحية، ولاسيما المطاعم والمنتجعات والمنتزهات إلى جانب إعداد رؤية لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة السياحية المشتركة، بما يسهم في تنشيط السياحة وتعزيز التعاون بين محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
وأشار قويدر إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لغرفة سياحة المنطقة الجنوبية التي تضم محافظات “درعا والسويداء والقنيطرة” بهدف متابعة أعمال الغرفة ومراجعة نشاطاتها السابقة، ومناقشة أبرز الطروحات والمشكلات التي تواجه القطاع السياحي، ووضع رؤى وتصورات لتطويره وتعزيز دور الغرفة في دعم هذا القطاع.
بدوره أوضح رئيس غرفة سياحة درعا صلاح المصري أن الاجتماع ناقش أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الجنوبية وفي مقدمتها عزوف عدد منهم عن الاستثمار السياحي نتيجة عدم تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تحد من حرية المستثمر، إضافة إلى الظروف الأمنية الراهنة في المحافظات الجنوبية.
إزالة العقبات القانونية والإدارية
وبين المصري أن الاجتماع تناول أيضاً سبل إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعترض تنفيذ المشاريع السياحية، ولا سيما في مناطق بصرى الشام واللجاة وحوض اليرموك، إضافة إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة.