تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات تاريخ النشر: 2026/10/25 1:31 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 1:31 مساءً من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب تعرّف على الأسباب الرئيسية لاتساع الفجوة السعرية بين البنزين والمازوت والنفط الخام بدء فعاليات المؤتمر العلمي الصيدلاني «Pharma From A2Z»، لتبادل الخبرات العلمية محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز 10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القانون 143وزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مؤسسات الأسرى: أكثر من 90 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لانتهاكات ممنهجة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 ما علاقة النشاط البدني بالسلوك الإيجابي لدى الطلاب؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ربطة يومياً أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026