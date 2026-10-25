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تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات

01 97 تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات
02 37 تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات
03 27 تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات
04 28 تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات
05 29 تعرف على أصل القانون 143 الخاص باستيلاء وزارة التربية على العقارات
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