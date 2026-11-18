الرياض-سانا
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام القضائية الصادرة في البحرين، معتبراً أنه يمثل تدخلاً في شؤون المملكة الداخلية، وتعدياً على سيادتها واستقلال قضائها.
وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم الأربعاء، رفضه ما تضمنه البيان الإيراني من ادعاءات وإساءات للبحرين ومؤسساتها، مشدداً على ثقة دول المجلس بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله وضماناته القانونية للمتقاضين.
وأوضح البديوي، أن دفاع إيران عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالحها والارتباط بحرسها الثوري يكشف طبيعة هذه الصلة، ويؤكد استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومحاولة إذكاء النعرات الطائفية فيها.
وطالب إيران بوقف تدخلاتها في شؤون البحرين واعتداءاتها على أراضيها، معتبراً ذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وتهديداً لأمن المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجدد البديوي تضامن دول المجلس مع البحرين، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن أي اعتداء عليها يمثل اعتداءً على الجميع وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أصدرت، الإثنين الماضي، أحكاماً بإدانة متهمين في قضية تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإدارتها، وبالسجن المؤبد على بعضهم وبـ 15 عاماً على آخرين، بتهم تتعلق بالعمل على تغيير نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.