الرياض-سانا‏

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام ‏القضائية الصادرة في البحرين، معتبراً أنه يمثل تدخلاً في شؤون المملكة الداخلية، ‏وتعدياً على سيادتها واستقلال قضائها.‏

‏ ‏

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم الأربعاء، رفضه ما ‏تضمنه البيان الإيراني من ادعاءات وإساءات للبحرين ومؤسساتها، مشدداً على ثقة ‏دول المجلس بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله وضماناته القانونية للمتقاضين.‏

‏ ‏

وأوضح البديوي، أن دفاع إيران عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالحها ‏والارتباط بحرسها الثوري يكشف طبيعة هذه الصلة، ويؤكد استمرار تدخلها في ‏الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومحاولة إذكاء النعرات الطائفية فيها.‏

‏ ‏

وطالب إيران بوقف تدخلاتها في شؤون البحرين واعتداءاتها على أراضيها، معتبراً ‏ذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وتهديداً لأمن المنطقة، وداعياً ‏إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.‏

‏ ‏

وجدد البديوي تضامن دول المجلس مع البحرين، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ من ‏أمن دول المجلس، وأن أي اعتداء عليها يمثل اعتداءً على الجميع وفقاً لاتفاقية الدفاع ‏المشترك.‏

‏ ‏

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أصدرت، الإثنين الماضي، أحكاماً بإدانة ‏متهمين في قضية تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإدارتها، ‏وبالسجن المؤبد على بعضهم وبـ 15 عاماً على آخرين، بتهم تتعلق بالعمل على تغيير ‏نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.‏