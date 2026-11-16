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المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة

ذهبية عالمية لسوريا Removed المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة

إنجاز ذهبي جديد للرياضة السورية.. المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن 41 كغ، ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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