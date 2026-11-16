المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة تاريخ النشر: 2026/11/16 10:08 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 10:08 مساءً إنجاز ذهبي جديد للرياضة السورية.. المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن 41 كغ، ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. أكثر من 22000 خدمة.. مديرية الموانئ في طرطوس تواصل تقديم خدماتها أكثر من 30 مركزاً ومشفى يقدم فحوص الكشف عن سرطان الثدي مجاناً خلال تشرين الأول ماذا يعني إلغاء مفاعيل محكمة الإرهاب للسوريين؟ السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها ؟ أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة عولجت في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المصارع السوري كمال عمر سميعبطولة العالم للناشئين في المصارعة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة آخر الأخبار اقتصاد تراجع تكاليف شحن النفط بالناقلات العملاقة 64 بالمئة منذ تشرين الأول الماضي 5 صور مشروع بيئي يعزز الزراعة المستدامة إنتاج السماد العضوي باستخدام ديدان الأرض في ريف إدلب انفوغراف المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة