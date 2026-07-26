تربية حمص تبدأ المقابلات الشفوية للناجحين في مسابقة الوظائف الإدارية

حمص-سانا

أطلقت مديرية التربية والتعليم في حمص، اليوم الأحد، المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين في مسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية، بمشاركة 90 متسابقاً، وذلك ضمن استكمال إجراءات المسابقة واستيفاء متطلبات التعيين.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص، ملك السباعي، في تصريح لمراسلة سانا، أن المتسابقين لشغل وظائف مشرف مجمع تربوي، ورئيس دائرة التنمية الإدارية، ومساعد إداري أول خضعوا سابقاً لاختبار كتابي أُجري في الثامن من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الناجحين في الاختبار يخضعون اليوم للمقابلات الشفوية أمام ثلاث لجان متخصصة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التنمية الإدارية في حمص خالد الجودي أن المقابلات تأتي في إطار تطوير العمل الإداري واستقطاب كفاءات مؤهلة إلى القطاع، مبيناً أن المقابلات بدأت اليوم مع المرشحين لوظيفة رئيس دائرة التنمية الإدارية، على أن تستكمل غداً مع المرشحين لوظيفة مشرف مجمع تربوي، وتختتم يوم الثلاثاء بمقابلات المرشحين لوظيفة مساعد إداري أول.

وأكد عدد من المتسابقين أن الأسئلة جاءت بمستوى متوسط، حيث أوضح المتسابق مهند برجاوي أنها تنوعت بين السهلة والمتوسطة وتتطلب خبرة ومعرفة جيدة، فيما أشار المتسابق حسام غازي حسن إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان محدوداً، لافتاً إلى أن اختبار اللغة الإنجليزية جاء بمستوى متوسط، وتضمن أسئلة في القراءة والفهم والترجمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في حمص أجرت الاختبارات الكتابية للمسابقة في الثامن من الشهر الجاري، بمشاركة 345 متقدماً للتنافس على الوظائف الإدارية الثلاث.