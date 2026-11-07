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وزارة الصحة توضح 4 معايير لتحديد أسعار التحاليل الطبية في المخابر الخاصة

photo 2026 11 07 19 40 55 وزارة الصحة توضح 4 معايير لتحديد أسعار التحاليل الطبية في المخابر الخاصة

4 معايير لتحديد أسعار التحاليل الطبية في المخابر الخاصة، توضحها وزارة الصحة سعياً لضبط تفاوت ‏الأسعار من مخبر لآخر، ومدى الالتزام بجودة الخدمات.

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