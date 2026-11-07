وزارة الصحة توضح 4 معايير لتحديد أسعار التحاليل الطبية في المخابر الخاصة تاريخ النشر: 2026/11/07 7:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 7:49 مساءً 4 معايير لتحديد أسعار التحاليل الطبية في المخابر الخاصة، توضحها وزارة الصحة سعياً لضبط تفاوت الأسعار من مخبر لآخر، ومدى الالتزام بجودة الخدمات. ما هي أبرز قطاعات التعاون الممكنة في قائمة أعمال المجلس السوري – الباكستاني؟ أبرز النقاط التي استعرضها الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة ـ مشفى الكلية الجراحي في حلب “شفاء 3”.. برنامج علمي وجراحي متخصص لدعم مرضى الأورام في سوريا تعرّف على القطاعات المستفيدة من المرسوم رقم (188) لعام 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعار التحاليل الطبيةوزارة الصحة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا آخر الأخبار دولي قتلى وإصابات بإطلاق نار في مدينة كراكوف البولندية اقتصاد سوريادمشق مهرجان “صنع في سوريا” يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة اقتصاد سوريااقتصاد “عمران” تعزز إنتاج الإسمنت في سوريا عبر إعادة تأهيل المعامل واستقطاب الاستثمارات