ورشة في دمشق تبحث تحديات التأمين الصحي وتطرح توصيات لتطويره وضمان استدامته

دمشق-سانا

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية في سوريا اليوم ورشة عمل حول واقع التأمين الصحي، وضرورة نشر الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي، وآليات تطويره ليكون أكثر فاعلية في البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي أُقيمت في مركز الدراسات الإستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق، واقع التأمين الصحي في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي، مستعرضين التجارب والخبرات العالمية والمحلية القابلة للاستفادة، إضافة إلى طرح توصيات تهدف إلى بناء نظام تأمين صحي أكثر كفاءة وضمان استدامته مستقبلاً.

وأكد مدير المركز الدكتور صلاح صفدي أهمية اعتماد نهج يقوم على تعدد الشراكات بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي والمجتمع المحلي، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق استدامة نظم التأمين الصحي بما يلبي احتياجات المشتركين.

التغطية الصحية الشاملة والتأمين المجتمعي

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور ماهر أبو ميالة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يستدعي تقديم دعم مباشر للنظام الصحي في سوريا وتخصيص جزء من التمويل من مختلف الشركاء الحكوميين والمانحين والمنظمات، مشيراً إلى أن التأمين الصحي المجتمعي يمتلك إمكانات واعدة تتطلب اعتماد الحوكمة والإدارة المحلية وفق نموذج متدرج تجريبي قابل للتكرار لتوسيع قاعدة المشتركين وضمان الاستمرارية.

وقدمت مديرة مشروع الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة المهندسة غرناطة الجندي دراسة تناولت واقع التأمين الصحي في سوريا، أبرزت فيها التحديات المتمثلة في عدم ملاءمة الأسعار، والتأخير في المدفوعات والموافقات، وغياب المعايير الدولية لترميز الأمراض والإجراءات الطبية، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التأمين الصحي.

كما استعرضت مديرة البرامج في المؤسسة الدكتورة دلال الحموي تجربة مشروع التأمين الصحي العائلي الذي نُفذ بين عامي 2021 و2022 في عدة مناطق سورية، موضحة أنه يهدف إلى تحسين وصول الأسر الفقيرة إلى الخدمات الصحية وضمان حصولها على العلاجات والأدوية اللازمة وفق معايير تشمل الوضع الاقتصادي والحالة الصحية والعوامل الاجتماعية والتوزيع الجغرافي.

توصيات لتطوير مبادرات التأمين الصحي المجتمعي

وخلصت الورشة إلى مجموعة توصيات أبرزها ضرورة تطوير وتنفيذ مبادرات للتأمين الصحي المجتمعي في المرحلة الراهنة، ودمج آليات المراقبة الدقيقة والتقييمات البحثية ضمن هذه المبادرات، بما يسهم في بناء ممارسات قائمة على الأدلة وضمان نجاح تطوير التأمين الصحي كجزء من مسار التعافي المبكر.

ويُعد التأمين الصحي أحد المكونات الأساسية لتعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها سوريا خلال السنوات الأخيرة.