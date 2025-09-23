بعثة طبية نوعية من جمعية “سامز” تقدم خدمات مجانية في مستشفى إدلب الجامعي

إدلب-سانا

نظّمت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” بعثة طبية نوعية متعددة التخصصات في مستشفى إدلب الجامعي، بمشاركة نخبة من الأطباء السوريين المقيمين في الولايات المتحدة ودول الخليج.

وقدمت البعثة خدمات طبية مجانية، شملت محاضرات علمية متخصصة وعيادات ميدانية لخدمة المرضى.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح اختصاصي طب الأعصاب عند الأطفال وعضو البعثة عمار قاطرجي، أن الحملة شملت عدة محافظات سورية، وكان نصيب إدلب عيادة عصبية للأطفال تستمر لمدة يومين للكشف عن الحالات العصبية لديهم.

وقال قاطرجي: “فترة الحرب التي عاشتها إدلب أثرت بشكل كبير على هذه الأمراض، حيث ازدادت حالات استعصاء الولادة بسبب نقص المشافي أثناء الحرب، إضافة إلى مظاهر الخوف لدى الأطفال والأمهات”، ونعمل على إيصال معدات طبية عصبية متطورة إلى المحافظة لتطوير العمل الصحي.

مدير مستشفى إدلب الجامعي، يحيى مطير، أوضح في تصريح مماثل أن الفعالية جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية مع “سامز”، مبيناً أن اليوم الأول خُصص لفعاليات أورام الثدي التي تضمنت محاضرات ومقاربات سريرية استهدفت أطباء الجراحة العامة، الأورام، الأشعة، التشريح المرضي، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا في هذه الاختصاصات.

وأضاف مطير: إن اليوم الثاني خُصص لطب الأعصاب عند الأطفال، بما يشمل تقديم خدمة تخطيط الأعصاب للمرضى المحتاجين، لافتاً إلى أن البعثة قدمت أحدث المستجدات العلمية والأكاديمية في مجال الأورام والأمراض العصبية عند الأطفال.

