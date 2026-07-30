مشفى دمشق يسجل أكثر من 900 ألف خدمة طبية و5 آلاف عملية خلال ستة أشهر

دمشق-سانا

قدم مشفى دمشق (المجتهد) خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 900 ألف خدمة طبية في مختلف الاختصاصات، شملت العمليات الجراحية، والعيادات الخارجية، والإسعاف، والتصوير الطبي، والتحاليل المخبرية، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة المشفى على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة في المشفى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 تجاوز 900 ألف خدمة، بمعدل وسطي بلغ نحو 5 آلاف خدمة يومياً، توزعت على مختلف الأقسام والتخصصات.

63 ألف مراجع

وبيّنت الوزارة أن كوادر المشفى أجرت أكثر من 5 آلاف عملية جراحية بمختلف الاختصاصات، بمعدل يصل إلى 30 عملية يومياً، فيما استقبلت العيادات الخارجية نحو 63 ألف مراجع، بمتوسط 500 مريض يومياً، بينما قدم قسم الإسعاف خدماته لنحو 93 ألف مراجع.

وفي مجال التصوير الطبي، سجل المشفى إجراء نحو 15 ألف صورة طبقي محوسب، و5000 صورة رنين مغناطيسي، و40 ألف صورة إيكو، إضافة إلى 1700 عملية تنظير هضمي، ما يعكس توفر التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر القادرة على تشغيلها.

نحو 450 ألف تحليل مخبر

وفي سياق متصل، بلغ عدد التحاليل المخبرية التي أُنجزت في مختبرات المشفى قرابة 450 ألف تحليل مخبري، ساهمت في دعم التشخيص الدقيق ومتابعة الحالات المرضية، وقدّمت 5 آلاف جلسة غسيل كلى، ضمن برنامج علاجي مستدام لمرضى القصور الكلوي.

وكان وزير الصحة مصعب العلي، افتتح في السادس من أيار الماضي عدداً من الأقسام الحيوية في الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد)، عقب الانتهاء من تأهيله وترميمه بدعم محلي ودولي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المنشآت الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وشمل الافتتاح أقسام الإسعاف والداخلية والجراحة والأطفال بدعم من منظمة إنترهيلث البريطانية، وقسم الهضمية والتنظير الهضمي بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، إلى جانب سكن الأطباء والطبيبات المقيمين بدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان UMUT والسفارة البولندية.