في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل تاريخ النشر: 2026/11/12 9:29 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/12 9:29 صباحًا في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي للمدينة، فما أبرز مقوماتها والتحديات التي تواجه استمرارها؟ الخطوط الجوية السورية تلغي رحلتيها بين دمشق والشارقة اليوم ”الرقابة المالية” تصدر قوائم المقبولين بالاختبار الكتابي لمسابقة مفتش معاون اختتام تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة استعداداً للاستحقاقات الخارجية سوقا النحاسين والمناخلية في دمشق، أعمال ومشغولات يدوية تعبق بالإبداع والجمال مشاهد من العرض الاحتفالي بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أفراد وزارة الداخلية في دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بساتين أبو جرشدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي دولي الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات فيديو مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية