في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي للمدينة، فما أبرز مقوماتها والتحديات التي تواجه استمرارها؟