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في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل

أبو جرش 11 في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل
أبو جرش 12 في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل
أبو جرش 13 في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل
أبو جرش 14 في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل
أبو جرش 15 في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل

في قلب دمشق تشكّل بساتين أبو جرش مساحة زراعية مهمة توفر الغذاء وفرص العمل، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي للمدينة، فما أبرز مقوماتها والتحديات التي تواجه استمرارها؟

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