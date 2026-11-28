عقدة البحرة الطرقية في مدينة حماة بعد إنجاز أعمال التأهيل ضمن مشروع “شريان حماة” تاريخ النشر: 2026/11/28 10:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 10:12 مساءً قائمة الصور 1/5 وفد حملة شفاء الطبي يطلع على واقع مشفى دير الزور استمرار أفران حلب بالعمل على مدار الساعة لتأمين الخبز للمواطنين محافظ إدلب ورجل الأعمال السوري يضعان حجر الأساس لمستشفى الدكتور محمد أصفري للأمومة والطفولة سوريون في مدينة أوتريخت في هولندا ينظمون فعالية لإحياء الذكرى الأولى للنصر والتحرير استمرار خروج المدنيين من مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول بدوي والحصري: ردع العدوان تفتح مرحلة جديدة للبناء وصناعة المستقبل آخر الأخبار رياضة برينتفورد يقسو على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنكليزي الممتاز اقتصاد سوريا وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية دولي الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحويل التضامن مع الفلسطينيين لخطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال