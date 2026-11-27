باريس-سانا

توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا تراجع معدل التضخم وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ3.4 بالمئة في تشرين الأول الماضي.

وأوضح المعهد في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن تباطؤ التضخم المتوقع يعود بشكل رئيس إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار المنتجات النفطية، رغم تسارع أسعار الغاز، إلى جانب انخفاض معدل التضخم في قطاع الخدمات، نتيجة التباطؤ الملحوظ في أسعار خدمات الإقامة والنقل.

ورجح المعهد تسارعاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات الطازجة، فيما يتوقع أن تسجل أسعار المنتجات المصنعة انخفاضاً على أساس سنوي بالوتيرة نفسها المسجلة في الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، توقع المعهد انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.7 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 بالمئة في تشرين الأول الماضي، مرجحاً تراجع أسعار الخدمات نتيجة الانخفاض الموسمي في أسعار النقل.

وأشار المعهد إلى احتمال انخفاض أسعار الطاقة على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار المنتجات النفطية، فيما يتوقع أن تبقى أسعار المنتجات المصنعة والمواد الغذائية والتبغ مستقرة تقريباً.

وفيما يتعلق بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، توقع المعهد ارتفاعه بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ3.7 بالمئة في الشهر الماضي، وانخفاضه بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 بالمئة في تشرين الأول.

ومن المقرر أن يعلن المعهد القراءة النهائية لمعدلات التضخم في فرنسا لشهر تشرين الثاني في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، على أن يصدر التقديرات الأولية لشهر كانون الأول في الخامس من كانون الثاني عام 2027.