افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين تاريخ النشر: 2026/10/28 12:44 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 12:44 مساءً افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين، لتسهيل استخراج الوثائق الشخصية وتسجيل الواقعات المدنية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الوقت والجهد على المواطنين. 710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية إعادة تفعيل الاختبار الترشيحي للطلبة الأحرار الراغبين بالتقدّم لامتحانات الثانوية معرض دمشق الدولي.. جهود طبية وميدانية واكبت الزوار وسجّلت مئات الحالات أعمال متواصلة لإزالة الأنقاض في جبلي الأكراد والتركمان باللاذقية العدالة الانتقالية تسلك مسار جبر الضرر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026