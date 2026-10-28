افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين، لتسهيل استخراج الوثائق الشخصية وتسجيل الواقعات المدنية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الوقت والجهد على المواطنين.