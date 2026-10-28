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افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين

دائرة الأحوال المدنية في عفرين افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين

افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين، لتسهيل استخراج الوثائق الشخصية وتسجيل الواقعات المدنية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الوقت والجهد على المواطنين.

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