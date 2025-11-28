فعالية شعبية لأهالي درعا تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات الانقسام والانفصال

بحضور رسمي وشعبي فعاليات حفل تكريم نحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي
وصول حافلات إلى معبر بصرى الشام الإنساني تتجه إلى السويداء لإجلاء أشخاص أردنيين وأمريكيين
إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى أمن الدولة بحلب لتسهيل حركة مرور الآليات
انتشار قوى الأمن العام في شوارع اللاذقية وأسواقها لضمان الأمن مع اقتراب حلول عيد الفطر
ضمن حملة أبشري حوران… توزيع ألفي مقعد مدرسي في درعا
