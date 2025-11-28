فعالية شعبية لأهالي درعا تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات الانقسام والانفصال منذ 38 دقيقة قائمة الصور 1/7 بحضور رسمي وشعبي فعاليات حفل تكريم نحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي وصول حافلات إلى معبر بصرى الشام الإنساني تتجه إلى السويداء لإجلاء أشخاص أردنيين وأمريكيين إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى أمن الدولة بحلب لتسهيل حركة مرور الآليات انتشار قوى الأمن العام في شوارع اللاذقية وأسواقها لضمان الأمن مع اقتراب حلول عيد الفطر ضمن حملة أبشري حوران… توزيع ألفي مقعد مدرسي في درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فعالية شعبية في ساحة الأمويين تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال منذ 38 ثانية 3 فعالية شعبية ببانياس بريف طرطوس تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال منذ 6 دقائق الوزير الحلبي يتفقد مشفى المواساة الذي استقبل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بيت جن منذ 11 دقيقة دراسة: لقاحات mRNA واعدة في حماية العضلات من أضرار لدغات الثعابين منذ 23 دقيقة