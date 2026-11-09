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Reading: حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
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حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية

01 Removed 1 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية

02 Removed 4 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
03 Removed 3 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
04 Removed 1 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
05 Removed 2 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
06 Removed 1 حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية

بين المساواة مع الأب والمنع شبه الكامل يبقى حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية.

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