حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية تاريخ النشر: 2026/11/09 12:02 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/09 12:02 صباحًا بين المساواة مع الأب والمنع شبه الكامل يبقى حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية. إعادة تأهيل 4 محطات وشبكات للمياه في محافظة إدلب كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ 221 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة يواصلون تعليمهم الجامعي في جامعة دمشق معرض الألبسة السوري التخصصي التصديري “سيرياتكس” جرائم حرب أدت إلى الحكم على مفتي النظام البائد أحمد حسون بالسجن المؤبد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التشريعات الوطنيةحق الأم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الصحة تعلن تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في دير الزور وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق آخر الأخبار ثقافة وفنون ”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات محلياتالمحافظاتدمشق وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ترخيصها ثقافة وفنونالمحافظاتحماة فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح