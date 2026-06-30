هيئة الطاقة الذرية: إصلاح مسرع إنتاج النظائر المشعة ‌‏(السيكلوترون) لدعم التشخيص والعلاج الطبي

دمشق-سانا
أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية نجاح كوادرها الوطنية في إصلاح وإعادة تشغيل مسرع إنتاج النظائر المشعة (السيكلوترون)، الذي يعد الجهاز الوحيد من نوعه في سوريا.
وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود مكثفة استمرت نحو شهر كامل، واجه خلالها خبراء وفنيو الهيئة تحديات تقنية دقيقة، ومخاطر قد تنتج عن التعامل مع الإشعاعات والمجالات المغناطيسية والكهربائية العالية، مبينة أنه رغم تعقد الظروف التي حالت دون وصول فرق فنية من الشركة المصنعة، قامت كوادر الهيئة بإصلاح الجهاز بالكامل، بقدرات وطنية، متجاوزة الأعطال المعقدة، ومعيدة تشغيل الجهاز وفق أعلى معايير السلامة الإشعاعية المعتمدة عالمياً.
ولفتت الهيئة إلى أن (السيكلوترون) يعد من التجهيزات الحيوية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المسرع ستسهم مباشرة في تأمين هذه المواد للمشافي والمراكز الصحية، بما يدعم استمرارية الخدمات الطبية المتقدمة.
كما طمأنت الهيئة المرضى بأن تزويد المراكز الصحية بالنظائر المشعة استؤنف بالفعل، لضمان استمرار تقديم الفحوص التشخيصية والعلاجية التي تعتمد على هذه المواد الحيوية، مجددة التزامها بدعم القطاع الصحي، وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية، ومواصلة العمل لضمان توفير التقانات العلمية التي تخدم صحة المواطنين وسلامتهم.
وتقدم هيئة الطاقة الذرية السورية منظومة متكاملة ومتطورة في مجال الإنتاج الصيدلاني الإشعاعي، تشمل تصنيع المواد المشعة، ومولدات التكنيسيوم (TC99m)، ومجموعات الوسم والجزيئات الموسومة، ونجحت الهيئة خلال العام الماضي في تقديم خدماتها لأكثر من 80,000 مستفيد عبر 11 مركزاً طبياً ومستشفىً داخل سوريا، إلى جانب تصدير منتجاتها إلى لبنان، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان.