هيئة الطاقة الذرية: إصلاح مسرع إنتاج النظائر المشعة ‌‏(السيكلوترون) لدعم التشخيص والعلاج الطبي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية نجاح كوادرها الوطنية في ‏إصلاح وإعادة تشغيل مسرع إنتاج النظائر المشعة (السيكلوترون)، الذي يعد الجهاز الوحيد من نوعه في سوريا‎.‎

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن هذا الإنجاز ‏جاء بعد جهود مكثفة استمرت نحو شهر كامل، واجه خلالها خبراء ‏وفنيو الهيئة تحديات تقنية دقيقة، ومخاطر قد تنتج عن التعامل مع ‏الإشعاعات والمجالات المغناطيسية والكهربائية العالية، مبينة أنه ‏رغم تعقد الظروف التي حالت دون وصول فرق فنية من الشركة ‏المصنعة، قامت كوادر الهيئة بإصلاح الجهاز بالكامل، بقدرات ‏وطنية، متجاوزة الأعطال المعقدة، ومعيدة تشغيل الجهاز وفق ‏أعلى معايير السلامة الإشعاعية المعتمدة عالمياً‎.‎

ولفتت الهيئة إلى أن (السيكلوترون) يعد من التجهيزات الحيوية التي ‏يعتمد عليها القطاع الصحي في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في ‏التشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المسرع ستسهم ‏مباشرة في تأمين هذه المواد للمشافي والمراكز الصحية، بما يدعم ‏استمرارية الخدمات الطبية المتقدمة‎.‎

كما طمأنت الهيئة المرضى بأن تزويد المراكز الصحية بالنظائر ‏المشعة استؤنف بالفعل، لضمان استمرار تقديم الفحوص التشخيصية ‏والعلاجية التي تعتمد على هذه المواد الحيوية، مجددة التزامها بدعم ‏القطاع الصحي، وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية، ‏ومواصلة العمل لضمان توفير التقانات العلمية التي تخدم صحة ‏المواطنين وسلامتهم‎.‎

وتقدم هيئة الطاقة الذرية السورية منظومة متكاملة ومتطورة في ‏مجال الإنتاج الصيدلاني الإشعاعي، تشمل تصنيع المواد المشعة، ‏ومولدات التكنيسيوم ‎ (TC99m)‎، ومجموعات الوسم والجزيئات ‏الموسومة، ونجحت الهيئة خلال العام الماضي في تقديم خدماتها ‏لأكثر من 80,000 مستفيد عبر 11 مركزاً طبياً ومستشفىً داخل ‏سوريا، إلى جانب تصدير منتجاتها إلى لبنان، والأردن، وقطر، ‏وسلطنة عمان‎.‎