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مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني

photo 1 2026 10 28 23 19 31 مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني
photo 2 2026 10 28 23 19 31 مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني
photo 3 2026 10 28 23 19 31 مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني
photo 4 2026 10 28 23 19 31 مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني
photo 5 2026 10 28 23 19 31 مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني

مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني.

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