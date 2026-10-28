مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني تاريخ النشر: 2026/10/28 11:30 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 11:30 مساءً مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني. الإمارات تشارك الجالية السورية الاحتفال بموروث وطنها الثقافي والحضاري إدانات عربية وإسلامية لاقتحام “بن غفير” ومستوطنين المسجد الأقصى السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ممثلو شركات عربية: “إعمار 2026” يفتح آفاقاً للفرص الاستثمارية في السوق السورية مدير الصحة في الرقة ينفي وجود أي إصابة في المحافظة ناجمة عن مرض مميت بين الدواجن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكانيالسعوديةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026